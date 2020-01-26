Московские синоптики объявили «жёлтый» уровень метеоопасности

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень метеоопасности в связи с возможным образованием гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты предупреждений Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что неблагоприятные условия в Москве и Московской области продлятся до 12:00 28 января.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют погоду на 2—4 °С выше нормы в феврале на большей части российской территории.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.