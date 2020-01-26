Московские синоптики объявили «жёлтый» уровень метеоопасности
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- РИА Новости
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Синоптики уточнили, что неблагоприятные условия в Москве и Московской области продлятся до 12:00 28 января.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют погоду на 2—4 °С выше нормы в феврале на большей части российской территории.
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.