Московские синоптики объявили «жёлтый» уровень метеоопасности

Короткая ссылка
В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень метеоопасности в связи с возможным образованием гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты предупреждений Гидрометцентра.
Московские синоптики объявили «жёлтый» уровень метеоопасности
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что неблагоприятные условия в Москве и Московской области продлятся до 12:00 28 января.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют погоду на 2—4 °С выше нормы в феврале на большей части российской территории.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить