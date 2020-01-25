Синоптики рассказали о погоде в России в феврале

Синоптики прогнозируют, что в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке России.

Об этом сообщают «Метеовести».

«По нашему прогнозу, в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке страны — здесь может оказаться на 2 °С холоднее, чем обычно», — говорится в сообщении.

При этом на остальной территории России, согласно прогнозам, «жителей опять ждёт не по сезону тёплая погода, в среднем на 2—4 °С выше нормы».

«А вот в средних широтах Сибири и на западе Русской равнины отклонения будут ещё больше. Например, в столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели и температурный режим войдёт в климатические рамки конца марта», — сообщает издание.

Отмечается, что «более-менее зимняя погода возможна лишь в середине февраля, но и в этот период показания термометров будут немного выше нормы», а «завершится зима очередным мощным потеплением».

Ранее стало известно, что средняя температура января в Москве превышает норму на рекордные 10 °С.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.