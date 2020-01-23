В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания

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В Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием. В ночь на 24 января температура воздуха в центре курорта упадёт до -5 ˚С, в предгорной зоне — до -10 ˚С.
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру».

Местами ожидается мокрый снег с налипанием на провода и деревья. Порывы ветра усилятся до 14 м/с. На дорогах — гололедица, ухудшение видимости.

Спасатели призвали население проявлять бдительность.

В пресс-службе мэрии рекомендуют не оставлять автомобили в местах, где они могут помешать проезду специальной техники.

Ранее сообщалось, что спасатели Краснодарского края перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за непогоды.

Newinform сообщал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах над Чёрным морем в районе Сочи.

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