В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру».
Местами ожидается мокрый снег с налипанием на провода и деревья. Порывы ветра усилятся до 14 м/с. На дорогах — гололедица, ухудшение видимости.
Спасатели призвали население проявлять бдительность.
В пресс-службе мэрии рекомендуют не оставлять автомобили в местах, где они могут помешать проезду специальной техники.
Ранее сообщалось, что спасатели Краснодарского края перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за непогоды.
Newinform сообщал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах над Чёрным морем в районе Сочи.