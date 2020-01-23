Спасатели Краснодарского края работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

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Спасатели Краснодарского края перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за непогоды.
Спасатели Краснодарского края работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
  • © Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В четверг, 23 января, на Кубани действует штормовое предупреждение. Прогнозируются дождь, мокрый снег, усиление ветра. Не исключены чрезвычайные ситуации, связанные с авариями ЖКХ.

Ранее Newinform сообщал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах над Чёрным морем в районе Сочи.

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