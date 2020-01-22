Спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах в Краснодарском крае

Спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах над Чёрным морем в районе Сочи.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

До 23 января сохраняется опасность формирования смерчей. Также возможны очень сильные осадки в виде снега.

Из-за прогнозируемой лавиноопасности в горах региона выше 2,5 тыс. метров объявлено ещё одно экстренное предупреждение. Оно действует с 22 по 25 января.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае.