Лишённая прав актриса Бочкарёва рассказала о преимуществах поездок в качестве пассажира

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Актриса Наталья Бочкарёва, которую мировой суд лишил водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение, рассказала о преимуществах поездок в качестве пассажира.
Лишённая прав актриса Бочкарёва рассказала о преимуществах поездок в качестве пассажира
  • @natalia_bochkareva_official
  • Instagram

«Друзья, вы знаете, я тут подумала, а ведь на заднем сидении ездить не так уж и плохо. Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер», — написала она в Instagram.

Ранее Преображенский суд Москвы назначил судебный штраф в размере 30 тыс. рублей Бочкарёвой, которую задержали с кокаином. Актриса полностью признала вину в хранении наркотиков. Вместе с этим дознаватель отметил, что Бочкарёва загладила вину путём «перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

В конце сентября прошлого года сотрудники ГИБДД на Стромынке остановили для проверки Cadillac под управлением Бочкарёвой. При проверке документов сотрудники ГИБДД почувствовали запах алкоголя, в связи с чем актрисе было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

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