В Госдуме прокомментировали назначение Любимовой главой Минкультуры
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- АГН «Москва»
«Ольгу Любимову мы знаем уже давно. Она очень успешно возглавила департамент, который занимался проблемами кинематографии. Она человек очень знающий, профессиональный, ответственный и слышащий собеседника», — заявила Драпеко в беседе с радио Sputnik.
Она считает, что у комитета сложатся нормальные, рабочие отношения с Любимовой.
Депутат также пожелала новому министру успехов.
Ранее ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов прокомментировал в беседе с RT назначение своей дочери, Ольги Любимовой, министром культуры России.