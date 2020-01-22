В Госдуме прокомментировали назначение Любимовой главой Минкультуры

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала назначение Ольги Любимовой главой Минкультуры России.
В Госдуме прокомментировали назначение Любимовой главой Минкультуры
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Ольгу Любимову мы знаем уже давно. Она очень успешно возглавила департамент, который занимался проблемами кинематографии. Она человек очень знающий, профессиональный, ответственный и слышащий собеседника», — заявила Драпеко в беседе с радио Sputnik.

Она считает, что у комитета сложатся нормальные, рабочие отношения с Любимовой.

Депутат также пожелала новому министру успехов.

Ранее ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов прокомментировал в беседе с RT назначение своей дочери, Ольги Любимовой, министром культуры России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить