В Госдуме прокомментировали назначение Любимовой главой Минкультуры

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала назначение Ольги Любимовой главой Минкультуры России.

«Ольгу Любимову мы знаем уже давно. Она очень успешно возглавила департамент, который занимался проблемами кинематографии. Она человек очень знающий, профессиональный, ответственный и слышащий собеседника», — заявила Драпеко в беседе с радио Sputnik.

Она считает, что у комитета сложатся нормальные, рабочие отношения с Любимовой.

Депутат также пожелала новому министру успехов.

Ранее ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов прокомментировал в беседе с RT назначение своей дочери, Ольги Любимовой, министром культуры России.