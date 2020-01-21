«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Ректор Щепкинского училища оценил назначение Любимовой главой Минкультуры

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Ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов прокомментировал в беседе с RT назначение своей дочери, Ольги Любимовой министром культуры России.
Ректор Щепкинского училища оценил назначение Любимовой главой Минкультуры
  • РИА Новости

«Главное в таких случаях набраться сил и терпения. И держать удар, потому что они, безусловно, будут. Но у неё уже какой-то жизненный опыт в этом смысле есть. Я думаю, тут кое-какие гены сказываются, потому что её пра-пра-прадедом был при царе при Александре II рязанский губернатор, а при Александре III вологодский губернатор, я думаю, что вот эти гены как-то должны сказаться», — сказал он.

По его словам, о возможном назначении она ему не сообщала.

«О назначении она не говорила. Мы с ней виделись в воскресенье. И единственная фраза, по которой можно было догадаться — «скорее бы эта неделя прошла». Но никаких слов, что она назначена на пост министра, она не сказала», — отметил Любимов.

Ранее был объявлен новый состав правительства. Президент России Владимир Путин назначил на должность главы Министерства культуры Ольгу Любимову. 

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