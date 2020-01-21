Фестиваль «Московская Масленица» пройдёт с 21 февраля по 1 марта

Фестиваль «Московская Масленица» будет проходить с 21 февраля по 1 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

С 20 января производители и рестораторы могут подавать заявки на участие в гастрономических акциях.

Также приглашаются фермерские хозяйства, кондитерские фабрики, частные пасеки, производители мясных и рыбных деликатесов, предприятия народно-художественных промыслов.

Заявки принимаются до 5 февраля.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало о Фестивале китайских фонарей в Москве.