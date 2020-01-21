Фестиваль «Московская Масленица» пройдёт с 21 февраля по 1 марта
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
С 20 января производители и рестораторы могут подавать заявки на участие в гастрономических акциях.
Также приглашаются фермерские хозяйства, кондитерские фабрики, частные пасеки, производители мясных и рыбных деликатесов, предприятия народно-художественных промыслов.
Заявки принимаются до 5 февраля.
Ранее издание «Утро.ру» сообщало о Фестивале китайских фонарей в Москве.