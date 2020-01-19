В зимнем забеге на ВДНХ приняли участие более 400 человек

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В зимнем забеге на ВДНХ, организованном в рамках ассамблеи «Здоровая Москва», приняли участие более 400 человек.
В зимнем забеге на ВДНХ приняли участие более 400 человек
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Цель акции — привлечь внимание к здоровому образу жизни и показать, что заниматься бегом зимой не только можно, но и полезно.

«Перед забегом прошла массовая разминка для участников, которую провела российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике, призёр Олимпийских игр Олеся Зыкина», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

По итогам забега каждый участник получил памятную медаль. Победителями признаны 18 человек, которые показали наилучшие результаты на каждой из дистанций.

Ранее НСН сообщала, что на ассамблее «Здоровая Москва» наградили лучшие проекты.

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