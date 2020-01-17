В «Современнике» пройдёт премьера спектакля «Папа»

Московский театр «Современник» 24 января представит премьеру спектакля «Папа» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера.

Как передаёт сайт «Москва 24», пьеса, отмеченная премией «Мольер», уже была поставлена в театрах Европы, Америки и Японии.

В произведении, жанр которого обозначен как трагифарс, сочетаются юмор, драма и интрига.

Режиссёр постановки — Евгений Арье.

В спектакле играют Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Олег Феоктистов и другие.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что концерт «Хибла Герзмава и друзья» пройдёт 19 января в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.