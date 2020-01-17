В «Современнике» пройдёт премьера спектакля «Папа»

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Московский театр «Современник» 24 января представит премьеру спектакля «Папа» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера.
В «Современнике» пройдёт премьера спектакля «Папа»
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Как передаёт сайт «Москва 24», пьеса, отмеченная премией «Мольер», уже была поставлена в театрах Европы, Америки и Японии.

В произведении, жанр которого обозначен как трагифарс, сочетаются юмор, драма и интрига.

Режиссёр постановки — Евгений Арье.

В спектакле играют Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Олег Феоктистов и другие.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что концерт «Хибла Герзмава и друзья» пройдёт 19 января в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.

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