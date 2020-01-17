В «Современнике» пройдёт премьера спектакля «Папа»
- @sovremenniktheatre
Как передаёт сайт «Москва 24», пьеса, отмеченная премией «Мольер», уже была поставлена в театрах Европы, Америки и Японии.
В произведении, жанр которого обозначен как трагифарс, сочетаются юмор, драма и интрига.
Режиссёр постановки — Евгений Арье.
В спектакле играют Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Олег Феоктистов и другие.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что концерт «Хибла Герзмава и друзья» пройдёт 19 января в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.