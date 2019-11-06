Концерт «Хибла Герзмава и друзья» пройдёт 19 января в Москве

Концерт «Хибла Герзмава и друзья» пройдёт 19 января в Государственном Кремлёвском дворце в Москве, сообщают «Дни.ру».

Его участниками станут певица Анна Нетребко, пианист Денис Мацуев, певцы Юсиф Эйвазов и Дмитрий Ульянов, а также дирижёр и скрипач Владимир Спиваков и актриса Чулпан Хаматова.

Герзмава известна по спектаклям в Большом и Мариинском театрах, а также в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она лауреат премий «Золотая маска», «Триумф», «Золотой Орфей».

Ранее НСН сообщала, что концерт Новосибирского симфонического оркестра пройдёт 15 ноября в Москве.