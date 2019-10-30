Концерт Новосибирского симфонического оркестра пройдёт 15 ноября в Москве

Концерт Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга пройдёт 15 ноября в зале «Зарядье» в Москве, сообщает НСН.

Коллектив создан в 1956 году дирижёром Арнольдом Кацем.

В 2017-м его главным дирижёром стал Зандерлинг — выпускник Специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории. Он также учился дирижированию в музыкальной академии в Восточном Берлине. Работал в ГДР, сотрудничал с такими дирижёрами, как Герберт фон Караян и Леонард Бернстайн.

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