Концерт Новосибирского симфонического оркестра пройдёт 15 ноября в Москве

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Концерт Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга пройдёт 15 ноября в зале «Зарядье» в Москве, сообщает НСН.
Концерт Новосибирского симфонического оркестра пройдёт 15 ноября в Москве
  • Pixabay

Коллектив создан в 1956 году дирижёром Арнольдом Кацем.

В 2017-м его главным дирижёром стал Зандерлинг — выпускник Специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории. Он также учился дирижированию в музыкальной академии в Восточном Берлине. Работал в ГДР, сотрудничал с такими дирижёрами, как Герберт фон Караян и Леонард Бернстайн.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» композитор Ханс Циммер приедет в Россию в рамках тура «Симфоническое таинство».

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