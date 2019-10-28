Композитор Ханс Циммер представит в России шоу «Симфоническое таинство»

Лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой Глобус», композитор Ханс Циммер приедет в Россию в рамках тура «Симфоническое таинство».

6 февраля в Москве и 8 февраля в Санкт-Петербурге прозвучит музыка одного из самых известных современных кинокомпозиторов Ханса Циммера, сообщают «Дни.ру».

В программу нового шоу «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» включены произведения, специально адаптированные для симфонического оркестра. На сцену вместе с большим оркестром под руководством маэстро Гэвина Гринуэя выйдут солисты Лиза Джеррард (вокал), Педро Юсташ (флейта). Сам автор является музыкальным руководителем и куратором тура.

Концерт будет сопровождаться видеорядом, включающим знаковые сцены из известных фильмов Циммера. Также на экране покажут фрагменты студийной и закулисной работы композитора и его коллег.

Ханс Циммер является автором саундтреков к фильмам «Король Лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Код Да Винчи», «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и др.

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