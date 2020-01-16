Студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 и 26 января

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Студенты российских вузов в рамках акции, приуроченной к Татьяниному дню, смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 25 и 26 января.
Студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 и 26 января
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», к празднику музей подготовил специальную программу, посвящённую подвигам молодёжи в годы Великой Отечественной войны.

Для входа учащимся необходимо предъявить в кассе студенческий билет.

В зале «Конев» музейного кинотеатра, как уточняет портал мэра и правительства Москвы, 25 января будет показана драма Петра Тодоровского «Какая чудная игра».

В Зале полководцев 25 и 26 января пройдут концерты с военными песнями.

В эти дни от станции метро «Парк Победы» до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что музеи Подмосковья со 2 по 8 января 2020 года бесплатно приняли около 30 тыс. школьников со всей страны.

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