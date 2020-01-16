В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

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И. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в феврале скорее всего будет значительно ниже, чем в январе.

«Считаем, что февраль будет всё-таки холоднее января, температура будет ниже», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик отметил, что это «необычно» и что прогноз носит предварительный характер.

«Снег тоже ещё может быть, но пока не будем торопиться», — добавил он.

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

По его словам такие дискуссии можно воспринимать с иронией.

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