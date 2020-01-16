Синоптик рассказал о температурных аномалиях в первую половину зимы

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И. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что первая половина российской зимы была охарактеризована температурными аномалиями на всей территории страны.

«В декабре были очень сильные колебания температуры. За три-четыре дня температура и повышалась на 15-20 градусов выше нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик отметил, что тёплых периодов было вдвое больше, чем холодных.

«Сейчас продолжается аномальное тепло в России», — добавил он.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.

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