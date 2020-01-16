Синоптик рассказал о температурных аномалиях в первую половину зимы

И. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что первая половина российской зимы была охарактеризована температурными аномалиями на всей территории страны.

«В декабре были очень сильные колебания температуры. За три-четыре дня температура и повышалась на 15-20 градусов выше нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик отметил, что тёплых периодов было вдвое больше, чем холодных.

«Сейчас продолжается аномальное тепло в России», — добавил он.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.