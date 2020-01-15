Валерий Гергиев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев поделился своими мыслями по итогам выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.

«Мне ближе всего из того, что я услышал, следующее: у многих есть власть в стране, но у кого есть ответственность в рамках доверенной людям власти? Надо повышать ответственность тех, кто принимает решения и следит за тем, как исполняются наиболее серьёзные части программы, которые озвучены перед российским народом», — заявил дирижёр в беседе с RT.

Он позитивно отреагировал на слова президента о материальной помощи учреждениям культуры и искусства.

«Мы хотим жить в сильной, богатой стране. Стране нужна сильная президентская власть, но не может один человек решать проблему закупки лекарств, особенно если этот человек президент Российской Федерации. Значит, кто отвечает? Кто, в конце концов, должен быть даже наказан, если мы приобретаем лекарства недоброкачественные и так далее? Это всё его беспокоит», — отметил дирижёр.

По его мнению, перераспределение ответственности теперь будет происходить быстрыми темпами.

«Я, как всегда, надеюсь, что этот год (в начале года принято об этом говорить) будет успешным. Для России он просто должен быть успешным. Мне кажется, у нас просто нет другого сценария», — заключил Гергиев.

В ежегодном послании Федеральному собранию глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет с 1 января текущего года для семей, доходы которых не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Он также объявил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года.