Синоптик спрогнозировала аномально тёплую погоду 15 января в Москве
- АГН «Москва»
Об этом она рассказала РИА Новости.
«Температура останется аномально высокой, более она близка к рекордной. В Москве в течение дня +1...+3 °С, по области от -2...+3 °С. Рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1993 году, когда в городе была зафиксирована температура +3,1 °С», — сказала она.
Вместе с этим, по её словам, 15-го числа в Москве будет облачная погода, а после 20:00 в столице ожидаются осадки, скорее всего, в смешанной фазе: мокрый снег, переходящий в дождь.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.