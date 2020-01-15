Синоптик спрогнозировала аномально тёплую погоду 15 января в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что 15 января в Москве ожидается аномально тёплая погода.

Об этом она рассказала РИА Новости.

«Температура останется аномально высокой, более она близка к рекордной. В Москве в течение дня +1...+3 °С, по области от -2...+3 °С. Рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1993 году, когда в городе была зафиксирована температура +3,1 °С», — сказала она.

Вместе с этим, по её словам, 15-го числа в Москве будет облачная погода, а после 20:00 в столице ожидаются осадки, скорее всего, в смешанной фазе: мокрый снег, переходящий в дождь.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.