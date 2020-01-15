Вильфанд предупредил об аномальном тепле в России

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что отклонение от климатической нормы на 12 градусов ждет большую часть России в ближайшие пять дней.

«Вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме. На ближайшие пять дней отклонение (от климатической нормы) на 12 градусов», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.

7 января Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.