Эксперт оценил возможные последствия прекращения поддержки Windows 7
- Reuters
По его мнению, система и программы с приложениями будут работать в прежнем режиме, однако производители аппаратного обеспечения уже не будут выпускать совместимые с Windows 7 устройства и ПО. Кроме того, система не сможет поддерживать появляющиеся на рынке новинки.
«Но самое главное, что перестанет выходить обновление безопасности. Если будут находить какие-то новые дырки, лазейки для вирусов, то Microsoft уже не будет их закрывать. Поэтому возможны как сбои, так и хищения данных», — предупредил эксперт.
По его словам, уязвимость в первую очередь затронет юридические лица, которым придётся перейти на Windows 10.
Он также добавил, что обычных пользователей это коснётся в меньшей степени.
В Microsoft заявили, что с 14 января компания прекращает поддержку операционной системы Windows 7 и рекомендует пользователям обновить систему до десятой версии.
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