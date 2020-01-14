Эксперт оценил возможные последствия прекращения поддержки Windows 7

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Эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод в беседе с телеканалом «360» рассказал о возможных последствиях прекращения поддержки и обновления операционной системы Windows 7.
Эксперт оценил возможные последствия прекращения поддержки Windows 7
  • Reuters

По его мнению, система и программы с приложениями будут работать в прежнем режиме, однако производители аппаратного обеспечения уже не будут выпускать совместимые с Windows 7 устройства и ПО. Кроме того, система не сможет поддерживать появляющиеся на рынке новинки.

«Но самое главное, что перестанет выходить обновление безопасности. Если будут находить какие-то новые дырки, лазейки для вирусов, то Microsoft уже не будет их закрывать. Поэтому возможны как сбои, так и хищения данных», — предупредил эксперт.

По его словам, уязвимость в первую очередь затронет юридические лица, которым придётся перейти на Windows 10.

Он также добавил, что обычных пользователей это коснётся в меньшей степени.

В Microsoft заявили, что с 14 января компания прекращает поддержку операционной системы Windows 7 и рекомендует пользователям обновить систему до десятой версии.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения об отключении мессенджера WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году

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