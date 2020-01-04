В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку операционной системы Windows 7.

«Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров», — приводит РИА Новости сообщение компании.

В ней порекомендовали обновиться пользователям до десятой версии операционной системы.

Отмечается, что «именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft».

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.