Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
- Reuters
Отмечается, что корпорация обязывалась обеспечивать поддержку указанной операционной системы в течение десяти лет после её выпуска в 2009 году.
В сообщении говорится, что такое решение позволит Microsoft сосредоточить свои инвестиции на поддержке новых технологий.
«Компания прекратит техническую поддержку и обновление Windows 7 14 января 2020 года», — указано в сообщении.
В связи с этим Microsoft порекомендовала пользователям перейти на Windows 10 до указанного периода.
Ранее «Лаборатория Касперского» обнаружила скрытую уязвимость в операционной системе Windows.