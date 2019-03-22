Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7

Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.

Отмечается, что корпорация обязывалась обеспечивать поддержку указанной операционной системы в течение десяти лет после её выпуска в 2009 году.

В сообщении говорится, что такое решение позволит Microsoft сосредоточить свои инвестиции на поддержке новых технологий.

«Компания прекратит техническую поддержку и обновление Windows 7 14 января 2020 года», — указано в сообщении.

В связи с этим Microsoft порекомендовала пользователям перейти на Windows 10 до указанного периода.

Ранее «Лаборатория Касперского» обнаружила скрытую уязвимость в операционной системе Windows.