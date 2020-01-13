Российский фильм «Дылда» не вошёл в число номинантов на «Оскар»

Российский фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова не вошёл в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

В список номинантов вошли картины Corpus Christi (Польша), «Страна мёда» (Македония), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания) и «Паразиты» (Южная Корея).

В декабре фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар».

Картина повествует о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. В главных ролях — Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

Один из продюсеров «Дылды» Сергей Мелькумов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».