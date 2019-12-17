Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Российский фильи «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова вошёл в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» («International feature film»).

Соответствующие список опубликован на сайте американской академии кинематографических искусств и наук.

Отмечается, что в шорт-лист попали десять картин.

Среди них также фильмы, представленные Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Северной Македонией, Польшей, Сенегалом, Южной Кореей и Испанией.

В октябре один из продюсеров «Дылды» Сергей Мелькумов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».

Картина повествует о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.

В главных ролях снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.