В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень метеоопасности
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- РИА Новости
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предупреждение о ветре в Москве и области действует до 13:00 вторника, 14 января.
Также местами в Московском регионе возможно образование гололедицы. Период действия предупреждения — до 00:00 вторника, 14 января.
Ранее синоптики сообщили, что температура в Москве в понедельник, 13 января, может достичь +4 °С и установить абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.