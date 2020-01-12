В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень метеоопасности

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень метеоопасности из-за ветра и гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение о ветре в Москве и области действует до 13:00 вторника, 14 января.

Также местами в Московском регионе возможно образование гололедицы. Период действия предупреждения — до 00:00 вторника, 14 января.

Ранее синоптики сообщили, что температура в Москве в понедельник, 13 января, может достичь +4 °С и установить абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.