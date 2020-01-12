Ночь на 12 января стала самой холодной с начала зимы в Москве

Ночь на воскресенье, 12 января, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной в текущем зимнем сезоне. На базовой метеостанции ВДНХ под утро столбик термометра опустился до -6 °С, по области местами морозы ударили до -12,2 °С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешнее рекордное значение вдвое выше показателей климатической нормы.

«Тем не менее для необычайно тёплой зимы 2019—2020 гг. (положительное отклонение от нормы составляет +7,2 °С) — это выдающийся результат. Напомним, что лишь однажды в декабре было холоднее -5 °С, в январе самая низкая температура была зафиксирована метеорологами под утро 1-го числа (-3 °С)», — добавили синоптики.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.