Учёный рассказал о причине резкого потепления в России

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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв рассказал о причинах резкого потепления климата в России.
Учёный рассказал о причине резкого потепления в России
  • globallookpress.com

«Мы живём в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоеёмкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — заявил он в интервью «Российской газете».

Киселёв допустил, что изменения холодной и тёплой погоды в России будут более резкими. По его словам, климатология даёт не прогноз, а тренд, тенденцию на десятилетие. 

Климатолог подчеркнул, что точный климатический прогноз на 2020 год составить практически невозможно.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что повышение зимних температур в России связано с глобальным потеплением.

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