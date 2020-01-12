Учёный рассказал о причине резкого потепления в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв рассказал о причинах резкого потепления климата в России.

«Мы живём в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоеёмкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — заявил он в интервью «Российской газете».

Киселёв допустил, что изменения холодной и тёплой погоды в России будут более резкими. По его словам, климатология даёт не прогноз, а тренд, тенденцию на десятилетие.

Климатолог подчеркнул, что точный климатический прогноз на 2020 год составить практически невозможно.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что повышение зимних температур в России связано с глобальным потеплением.