В ГИБДД предупредили о гололедице в Москве
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«Водителям стоит быть внимательнее и передвигаться более безопасно и осторожно. По информации синоптиков Гидрометцентра, в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности. На дорогах ожидается сильная гололедица, порывистый ветер и обильное выпадение осадков в виде снега», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в ГИБДД попросили пешеходов соблюдать осторожность в условиях ухудшившейся погоды.
Ранее в МЧС предупредили о снеге и гололедице в Москве в ночь на 9 января.
И. о. глaвы Гидрометцентрa России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столице до середины января.