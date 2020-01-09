В ГИБДД предупредили о гололедице в Москве

Столичная Госавтоинспекция предупредила об опасности гололедицы и призвала всех участников дорожного движения быть внимательнее из-за непогоды, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Водителям стоит быть внимательнее и передвигаться более безопасно и осторожно. По информации синоптиков Гидрометцентра, в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности. На дорогах ожидается сильная гололедица, порывистый ветер и обильное выпадение осадков в виде снега», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в ГИБДД попросили пешеходов соблюдать осторожность в условиях ухудшившейся погоды.

Ранее в МЧС предупредили о снеге и гололедице в Москве в ночь на 9 января.

И. о. глaвы Гидрометцентрa России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столице до середины января.