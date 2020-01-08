Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый рабочий день года

Снег, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 9 января, когда большинство россиян впервые выйдут на работу в 2020 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«9 января ожидаются заметные осадки: будут и снег, и мокрый снег, и дождь. Все три фазы будут характерны и для ночных, и для дневных температур», — сказал он.

По словам специалиста, «первый рабочий день года будет по-настоящему серьёзным».

«Погода будет соответствовать трудовой деятельности и не даст расслабиться. На улице будет некомфортно, но это настроит на рабочий лад», — добавил Вильфанд.

Как отмечается, днём 9 января ожидается 0…+2 °C, возможны порывы ветра до 12—17 м/с и гололёд — налипание мокрого снега на стенах зданий и проводах.

«10 января погода несколько улучшится, преимущественно без осадков. Ночные температуры -2…0 °C, дневные — около 0 °C. Аномалия от нормы — около 10 °C», — рассказал он.

В выходные, 11—12 января, ожидаются небольшие заморозки. Температура может понизиться до -5 °C.

Ранее сообщалось, что рождественская ночь текущего года стала одной из самых тёплых за последние 20 лет в Москве.