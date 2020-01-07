Спасатели предупредили о тумане в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в среду, 8 января, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ожидается туман. На дорогах — гололедица.

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, ночью возможно похолодание до -6...-11 ˚С, при прояснениях — до -11...-16 ˚С. В дневное время будет -4...-9 ˚С.

Также стало известно, что в Оренбургской области видимость на дорогах по-прежнему не превысит 500 метров. Об этом информирует RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

Ночью ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами — туман и изморозь. Днём вероятность осадков сохранится.

Водителей призвали проявлять внимательность.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в столичном регионе в течение текущей недели.