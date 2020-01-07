Спасатели предупредили о тумане в Татарстане
- РИА Новости
Ожидается туман. На дорогах — гололедица.
По прогнозу республиканского Гидрометцентра, ночью возможно похолодание до -6...-11 ˚С, при прояснениях — до -11...-16 ˚С. В дневное время будет -4...-9 ˚С.
Также стало известно, что в Оренбургской области видимость на дорогах по-прежнему не превысит 500 метров. Об этом информирует RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.
Ночью ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами — туман и изморозь. Днём вероятность осадков сохранится.
Водителей призвали проявлять внимательность.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в столичном регионе в течение текущей недели.