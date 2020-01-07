Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце новогодних праздников

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в столичном регионе в течение текущей недели.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце новогодних праздников
  • АГН «Москва»

«Практически всю неделю погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон, он будет очень глубоким и будет перемещаться по северу европейской России... Будет меняться практически только интенсивность осадков. Может быть снег от слабого до небольшого, значительного снегопада мы на этой неделе не ожидаем», — рассказала синоптик.

Она подчеркнула, что в течение недели температура будет носить слабоотрицательный характер.

«Температура в ночные часы будет слабоотрицательной, как и прошедшей ночью, где-то -1...-3 °С. Дневная температура в городе тоже около нуля. Исключением станет только ночь с 11 на 12 января. Один из центров поведёт себя как ныряющий циклон, он быстро пройдёт вблизи столицы и сместится на восток, и именно с этим процессом мы ожидаем чуть большее количество снега. Это может быть 2—3 см снега», — добавила специалист.

Позднякова заметила, что в ближайшее время стоит ожидать появление более холодного воздуха.

«Вслед за этим циклоном будет поступать более холодный воздух, но никак не морозный. На столичный регион распространится гребень западноевропейского циклона. Не исключено, что в ночные часы у нас будут появляться просветы, и поэтому температура воздуха будет чуть ниже, чем то, что мы наблюдаем сейчас, — порядка -5...-7 °С. Дневная температура будет слабоотрицательной 12 января днём», — заключила синоптик.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал неласковую погоду в первый рабочий день в Москве.

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