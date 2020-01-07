Вильфанд пообещал неласковую погоду в первый рабочий день в Москве

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода 9 января после январских праздников в Москве будет неласковой.

«Уже 8-го днем мы прогнозируем в связи с перемещением теплого фронта уже увеличение скорости ветра до порывов до 15 метров в секунду, и в дальнейшем 9-го ветер будет порывистый — 12-17 метров в секунду», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что в первый рабочий день будет оттепель и небольшой температурный плюс.

«Начнём мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на 9 градусов, но ветер, мокрый снег и гололедица будут также наблюдаться», — сообщил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.