Вильфанд пообещал неласковую погоду в первый рабочий день в Москве

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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода 9 января после январских праздников в Москве будет неласковой.
Вильфанд пообещал неласковую погоду в первый рабочий день в Москве
  • АГН «Москва»

«Уже 8-го днем мы прогнозируем в связи с перемещением теплого фронта уже увеличение скорости ветра до порывов до 15 метров в секунду, и в дальнейшем 9-го ветер будет порывистый — 12-17 метров в секунду», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что в первый рабочий день будет оттепель и небольшой температурный плюс.

«Начнём мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на 9 градусов, но ветер, мокрый снег и гололедица будут также наблюдаться», — сообщил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.

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