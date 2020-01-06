Учреждения культуры Краснодарского края получат 375,9 млн рублей из бюджета

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Учреждения культуры Краснодарского края в 2020 году получат 375,9 млн рублей из регионального и федерального бюджетов на усовершенствование материально-технической базы, сообщает портал «Юга.ру».
Учреждения культуры Краснодарского края получат 375,9 млн рублей из бюджета
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Средства будут выделены на улучшение условий деятельности 127 учреждений в рамках нацпроекта «Культура».

81 учреждение получит сценические костюмы и оборудование, в 23 учреждениях дополнительного образования появятся новые музыкальные инструменты, а на 46 объектах в Краснодарском крае будет проведён капитальный ремонт.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омской области рассказали о ходе выполнения планов по нацпроекту «Культура».

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