В Германии назвали безопасный способ заваривания чая
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Об этом сообщает Focus.
Отмечается, что чай является натуральным продуктом, в котором могут быть бактерии, дрожжи и плесень. Также чай в некоторых случаях может содержать патогены, в том числе сальмонеллу.
В институте объяснили, что микробы в чае погибают только при «правильной температуре и длительности заваривания».
В связи с этим рекомендуется заливать чай кипятком и заваривать его около пяти минут.
При этом специалисты не советуют настаивать чай несколько часов, так как это тоже вредно.
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