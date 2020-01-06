В Германии назвали безопасный способ заваривания чая

Специалисты из немецкого Федерального института оценки рисков заявили, что не стоит пренебрегать рекомендацией заливать чай или сбор трав только кипячённой водой, поскольку в противном случае можно заболеть.

Об этом сообщает Focus.

Отмечается, что чай является натуральным продуктом, в котором могут быть бактерии, дрожжи и плесень. Также чай в некоторых случаях может содержать патогены, в том числе сальмонеллу.

В институте объяснили, что микробы в чае погибают только при «правильной температуре и длительности заваривания».

В связи с этим рекомендуется заливать чай кипятком и заваривать его около пяти минут.

При этом специалисты не советуют настаивать чай несколько часов, так как это тоже вредно.

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