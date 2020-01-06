«Окно в город» покажет рождественские гулянья в Москве онлайн

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Начальник управления городского видеонаблюдения в Департаменте информационных технологий Москвы Дмитрий Головин рассказал, что пользователи портала «Окно в город» 7 января смогут увидеть праздничные мероприятия на центральных площадках столицы.
«Окно в город» покажет рождественские гулянья в Москве онлайн
  • ©mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, в объективы камер попадут ледовые и спортивные шоу, театрализованные представления и концерты, рождественские квесты и мастер-классы, а также световые арт-объекты.

«Посмотреть на световые иллюминации и шоу онлайн и присоединиться к празднику зрители смогут на протяжении всех новогодних каникул», — отметил Головин.

Портал «Окно в город» также покажет основные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре с 6 по 8 января пройдёт масштабный фестиваль «Сказочное Рождество».

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