«Окно в город» покажет рождественские гулянья в Москве онлайн
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, в объективы камер попадут ледовые и спортивные шоу, театрализованные представления и концерты, рождественские квесты и мастер-классы, а также световые арт-объекты.
«Посмотреть на световые иллюминации и шоу онлайн и присоединиться к празднику зрители смогут на протяжении всех новогодних каникул», — отметил Головин.
Портал «Окно в город» также покажет основные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре с 6 по 8 января пройдёт масштабный фестиваль «Сказочное Рождество».