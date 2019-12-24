В Истре пройдёт фестиваль «Сказочное Рождество»

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В подмосковной Истре с 6 по 8 января пройдёт масштабный фестиваль «Сказочное Рождество», сообщает телеканал «360».
В Истре пройдёт фестиваль «Сказочное Рождество»
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Гостей мероприятия ожидают традиционные гуляния с колядками, тематические шатры, интерактивные фотозоны и катания на импровизированной русской печке.

Также в рамках «Сказочного Рождества» состоится открытие выставки заслуженного художника России Валерия Архипова «Сказки Пушкина» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

В дни фестиваля свои двери откроет детский интерактивный центр «Экспонариум», а в Новоиерусалимском монастыре пройдёт праздничная литургия.

Кроме того, гостей мероприятия ждут на гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!», где будет представлена продукция более 40 подмосковных фермерских хозяйств.

Во все дни праздничных мероприятий в Истре для гостей праздничной ярмарки будут организованы бесплатные автобусные шаттлы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на фестивале «Путешествие в Рождество» представят более 110 уличных спектаклей.

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