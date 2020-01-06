Названы лауреаты премии «Золотой глобус»
- Reuters
Об этом сообщается на сайте премии.
Также Сэм Мендес был удостоен награды в номинации «Лучший режиссёр».
Американский мини-сериал «Чернобыль», снятый режиссёром Йоханом Ренком, получил премию как «Лучший телесериал или телефильм».
Фильм «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино выиграл «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл» и «Лучший сценарий».
Лучшим драматическим актёром стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер». В номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» награды удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме «Джуди».
В декабре стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».
Подробнее — в материале RT.