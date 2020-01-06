Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

Короткая ссылка
Фильм «1917» режиссёра Сэма Мендеса о Первой мировой войне стал лауреатом американской премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». 
Названы лауреаты премии «Золотой глобус»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте премии.

Также Сэм Мендес был удостоен награды в номинации «Лучший режиссёр».

Американский мини-сериал «Чернобыль», снятый режиссёром Йоханом Ренком, получил премию как «Лучший телесериал или телефильм».

Фильм «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино выиграл «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл» и «Лучший сценарий».

Лучшим драматическим актёром стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер». В номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» награды удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме «Джуди».

В декабре стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить