Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

Фильм «1917» режиссёра Сэма Мендеса о Первой мировой войне стал лауреатом американской премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».

Об этом сообщается на сайте премии.

Также Сэм Мендес был удостоен награды в номинации «Лучший режиссёр».

Американский мини-сериал «Чернобыль», снятый режиссёром Йоханом Ренком, получил премию как «Лучший телесериал или телефильм».

Фильм «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино выиграл «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл» и «Лучший сценарий».

Лучшим драматическим актёром стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер». В номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» награды удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме «Джуди».

В декабре стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».

Подробнее — в материале RT.