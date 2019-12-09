Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус». В категории «Лучшая драма» представлены фильмы «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака и «Два папы» Фернандо Феррейры Мейреллеса.

Список номинантов представлен на сайте премии.

На звание лучшего режиссёра претендуют Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Пон Чжун Хо («Паразиты»), Тодд Филлипс («Джокер») и Сэм Мендес («1917»).

За звание лучшего драматического актёра поборются Хоакин Феникс («Джокер»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»).

В номинации «Лучшая драматическая актриса» представлены Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Синтия Эриво («Гарриет»).

В январе фильм «Богемская рапсодия» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма».