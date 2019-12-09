Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

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Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус». В категории «Лучшая драма» представлены фильмы «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака и «Два папы» Фернандо Феррейры Мейреллеса.
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
  • Reuters

Список номинантов представлен на сайте премии.

На звание лучшего режиссёра претендуют Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Пон Чжун Хо («Паразиты»), Тодд Филлипс («Джокер») и Сэм Мендес («1917»).

За звание лучшего драматического актёра поборются Хоакин Феникс («Джокер»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»).

В номинации «Лучшая драматическая актриса» представлены Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Синтия Эриво («Гарриет»).

В январе фильм «Богемская рапсодия» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма».

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