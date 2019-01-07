«Богемская рапсодия» завоевала «Золотой глобус» как лучшая драма
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Конкуренцию картине составили фильмы «Звезда родилась», «Чёрная пантера», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Чёрный клановец».
Лучшим драматическим актёром по версии «Золотого глобуса» стал Рами Малек за роль Фредди Меркьюри. Лауреатом премии в категории «Лучшая драматическая актриса» стала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена».
Ранее сообщалось, что мексиканец Альфонсо Куарон стал лауреатом «Золотого глобуса» как лучший режиссёр.