«Богемская рапсодия» завоевала «Золотой глобус» как лучшая драма

Фильм «Богемская рапсодия» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма». Об этом сообщает Variety.

Конкуренцию картине составили фильмы «Звезда родилась», «Чёрная пантера», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Чёрный клановец».

Лучшим драматическим актёром по версии «Золотого глобуса» стал Рами Малек за роль Фредди Меркьюри. Лауреатом премии в категории «Лучшая драматическая актриса» стала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена».

Ранее сообщалось, что мексиканец Альфонсо Куарон стал лауреатом «Золотого глобуса» как лучший режиссёр.