Альфонсо Куарон стал лауреатом «Золотого глобуса» как лучший режиссёр
Также на премию в этой номинации претендовали режиссёры Брэдли Купер, Питер Фаррелли, Спайк Ли и Адам Маккей.
Alfonso Cuaron wins best director for #Romahttps://t.co/Sjok1Td2jq#GoldenGlobespic.twitter.com/MfstsYWfcu— Variety (@Variety) 7 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что картина «Рим» Куарона также получила «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке».
В Лос-Анджелесе проходит 76-я церемония вручения кинопремии.