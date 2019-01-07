Альфонсо Куарон стал лауреатом «Золотого глобуса» как лучший режиссёр

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Мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рим», получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Об этом информирует Variety.

Также на премию в этой номинации претендовали режиссёры Брэдли Купер, Питер Фаррелли, Спайк Ли и Адам Маккей.

Ранее сообщалось, что картина «Рим» Куарона также получила «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

В Лос-Анджелесе проходит 76-я церемония вручения кинопремии.

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