Назван лучший иностранный фильм по версии «Золотого глобуса»
Alfonso Cuaron wins best director for #Romahttps://t.co/Sjok1Td2jq#GoldenGlobespic.twitter.com/MfstsYWfcu— Variety (@Variety) 7 января 2019 г.
Также были определены победители в некоторых других категориях.
За лучшие роли второго плана премии получили актёры Махершала Али и Реджина Кинг.
Певица Леди Гага получила «Золотой глобус» за песню к фильму «Звезда родилась».
Лучшим актёром комедии или мюзикла был признан Кристиан Бэйл за роль в фильме «Власть».
Ранее сообщалось, что сериал «Американцы» завоевал «Золотой глобус».