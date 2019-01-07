Назван лучший иностранный фильм по версии «Золотого глобуса»

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Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получил фильм «Рим» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Об этом сообщает Variety.

Также были определены победители в некоторых других категориях.

За лучшие роли второго плана премии получили актёры Махершала Али и Реджина Кинг.

Певица Леди Гага получила «Золотой глобус» за песню к фильму «Звезда родилась».

Лучшим актёром комедии или мюзикла был признан Кристиан Бэйл за роль в фильме «Власть».

Ранее сообщалось, что сериал «Американцы» завоевал «Золотой глобус».

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