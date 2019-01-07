Назван лучший иностранный фильм по версии «Золотого глобуса»

Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получил фильм «Рим» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Об этом сообщает Variety.