Сериал «Американцы» завоевал «Золотой глобус»

«Золотой глобус» в номинации «лучший драматический сериал» получил сериал «Американцы». Об этом информирует Variety.

Сериал повествует об агентах КГБ, работавших в США. К настоящему времени отснято шесть сезонов. При этом премьера первого сезона состоялась в 2013 году.

‘The Americans’ Wins 2019 Golden Globe for Drama Series https://t.co/vzUtQStIYG — Variety (@Variety) 7 января 2019 г.

Также сообщается, что «Золотой глобус» в категории «лучший анимационный фильм» получил «Человек-паук: Через вселенные».

Ранее сообщалось, что Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского».