Сериал «Американцы» завоевал «Золотой глобус»

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«Золотой глобус» в номинации «лучший драматический сериал» получил сериал «Американцы». Об этом информирует Variety.

Сериал повествует об агентах КГБ, работавших в США. К настоящему времени отснято шесть сезонов. При этом премьера первого сезона состоялась в 2013 году.

Также сообщается, что «Золотой глобус» в категории «лучший анимационный фильм» получил «Человек-паук: Через вселенные».

Ранее сообщалось, что Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского». 

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