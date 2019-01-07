Сериал «Американцы» завоевал «Золотой глобус»
Сериал повествует об агентах КГБ, работавших в США. К настоящему времени отснято шесть сезонов. При этом премьера первого сезона состоялась в 2013 году.
‘The Americans’ Wins 2019 Golden Globe for Drama Series https://t.co/vzUtQStIYG— Variety (@Variety) 7 января 2019 г.
Также сообщается, что «Золотой глобус» в категории «лучший анимационный фильм» получил «Человек-паук: Через вселенные».
Ранее сообщалось, что Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского».