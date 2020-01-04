Вильфанд рассказал о погоде в Москве в праздничные дни

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Анна Лушникова
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных тенденциях в праздничные дни в Москве.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в праздничные дни
  • РИА Новости

«До конца праздников погода будет тёплая. Сейчас температура выше нормы на 9—11 °C. 5 января погода существенно не изменится. Днём ожидается 0...+2 °C. В последующем циркуляция изменится, затоки холодного воздуха и область высокого давления будут обуславливать понижение температуры. В ночь на 6 января ожидается -3...-6 °C. В ночь на 7 января, в рождественскую ночь, ожидается до -8 °C. Днём температурный фон тоже будет отрицательный. Существенных осадков не ожидается», — сказал синоптик.

По его словам, «на работу 9 января москвичи выйдут при тёплой погоде до нулевых отметок».

Ранее водителей в Москве призвали проявлять внимательность и аккуратность из-за ухудшения погоды.

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