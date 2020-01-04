Водителей в Москве призвали к осторожности на дорогах

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Водителей в Москве призвали проявлять внимательность и аккуратность из-за ухудшения погоды.
Водителей в Москве призвали к осторожности на дорогах
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

«С 14:00 обещают снег, мокрый и липкий. И сильный ветер. На дорогах может стать не очень. Берегите себя, будьте аккуратны и внимательны», — заявили в пресс-службе.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве.

Специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.

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