МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.
Аналогичное предупреждение также выпустило МЧС по Московской области.
Водителям рекомендуется снизить скорость движения и соблюдать дистанцию на дорогах, избегая резких манёвров.
Пешеходам при этом следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Ранее Newinform предупреждал о лавинной опасности в нескольких районах Камчатки.