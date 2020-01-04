МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве

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RT
Спасатели в Москве предупредили об ожидающемся снеге, гололёде и усилении ветра до 15 м/с во второй половине дня в субботу, 4 января.
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.

Аналогичное предупреждение также выпустило МЧС по Московской области.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и соблюдать дистанцию на дорогах, избегая резких манёвров.

Пешеходам при этом следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее Newinform предупреждал о лавинной опасности в нескольких районах Камчатки.

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