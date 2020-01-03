На Камчатке объявили штормовое предупреждение

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Специалисты предупредили о лавинной опасности в нескольких районах Камчатки, сообщает Newinform со ссылкой на Камчатский региональный противолавинный центр.
На Камчатке объявили штормовое предупреждение
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Специалисты центра рекомендовали руководителям организаций, работающих в горах, а также спортсменам, охотникам и туристам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов, а родителям не оставлять детей без присмотра.

Штормовое предупреждение действует для горных территорий Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.

Кроме того, угроза схода лавин присутствует в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

30 декабря kp.ru сообщала, что в Башкирии объявили штормовое предупреждение.

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