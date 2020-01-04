Новогодней почтой метро Москвы воспользовались почти семь тысяч человек
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- РИА Новости
За две недели пассажиры отправили своим друзьям и родственникам 4,8 тыс. поздравительных открыток. Более 2 тыс. писем отправили Деду Морозу.
Почтовые ящики размещены на информационных стойках «Живое общение».
«Мы рады, что такой сервис по отправке поздравлений востребован нашими пассажирами. В этом году мы продлили работу почты на все новогодние праздники», — заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.