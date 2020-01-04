Новогодней почтой метро Москвы воспользовались почти семь тысяч человек

Новогодней почтой Московского метрополитена воспользовались почти семь тысяч человек, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

За две недели пассажиры отправили своим друзьям и родственникам 4,8 тыс. поздравительных открыток. Более 2 тыс. писем отправили Деду Морозу.

Почтовые ящики размещены на информационных стойках «Живое общение».

«Мы рады, что такой сервис по отправке поздравлений востребован нашими пассажирами. В этом году мы продлили работу почты на все новогодние праздники», — заявила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.