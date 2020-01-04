Пригожин рассказал о работе на новогодних огоньках

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с URA.RU рассказал о работе на новогодних огоньках.
Пригожин рассказал о работе на новогодних огоньках
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Работа на новогодних огоньках — это ведь не просто зайти в кадр и спеть. На самом деле это адский труд», — заявил он.

По его словам, всё начинается с согласования графика. Кроме того, отметил Пригожин, приходится сниматься на улице и в холодных павильонах. Свою роль играет и волнение, считает он.

«Настоящему артисту, которому небезразличен зритель, всегда тяжело выходить на сцену. Даже такие опытные звёзды, как Алла Пугачёва и София Ротару, продолжают волноваться и перед съёмками, и перед концертом», — сказал продюсер.

Ранее певец Лев Лещенко оценил изменение формата «голубых огоньков».

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