Лещенко оценил изменение формата «голубых огоньков»

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Певец Лев Лещенко в беседе с URA.RU оценил изменение формата «голубых огоньков».
Лещенко оценил изменение формата «голубых огоньков»
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Сейчас нет тех «голубых огоньков», которые снимались в едином пространстве и в единое время. Теперь используются новые приёмы и технологии — это, как правило, разные площадки, где обыгрываются разные ситуации», — заявил он.

По его мнению, этот формат интересен зрителям и вряд ли такие проекты когда-либо исчезнут с экранов.

Как отметил Лещенко, у каждого российского канала есть свой подход к съёмкам новогодних программ.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о праздничной программе в городских парках столицы.

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