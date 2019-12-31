Лещенко оценил изменение формата «голубых огоньков»

Певец Лев Лещенко в беседе с URA.RU оценил изменение формата «голубых огоньков».

«Сейчас нет тех «голубых огоньков», которые снимались в едином пространстве и в единое время. Теперь используются новые приёмы и технологии — это, как правило, разные площадки, где обыгрываются разные ситуации», — заявил он.

По его мнению, этот формат интересен зрителям и вряд ли такие проекты когда-либо исчезнут с экранов.

Как отметил Лещенко, у каждого российского канала есть свой подход к съёмкам новогодних программ.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о праздничной программе в городских парках столицы.